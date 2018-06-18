ЧМ-2018: матч между сборными Бельгии и Панамы завершился крупным счетом

18 июня 2018 21:11

Футболисты сборной Бельгии с крупным счетом обыграли команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы G, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Ромелу Лукаку (на 69-й и 75-й минутах), также голом отметился Дрис Мертенс (47).

Соперники бельгийцев и панамцев по группе G сборные Туниса и Англии сыграют в Волгограде позднее в понедельник.

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