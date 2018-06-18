В США отметили рост наркотрафика

Правоохранительные органы фиксируют увеличение наркотрафика в США, заявила глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен на ежегодной конференции Ассоциации шерифов США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша граница переживает кризис... Мы видим увеличение объема наркотиков, рост незаконных перевозок, рост осведомленности террористами о тех дырах в законе, которые позволяют незаконно въехать в страну и оставаться в нашем обществе", - сказала Нильсен, выступая на конференции, которая проходит в Новом Орлеане в понедельник. Трансляция ведется на странице ассоциации в Facebook.

Она добавила, что рост трафика не является столь значительным, как в 2014 году.