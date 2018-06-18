Певица Рианна анонсировала свой новый альбом

Известная певица Рианна, которая не давно разделась для рекламы собственной коллекции белья, анонсировала новый альбом в интервью ток-шоу Грэма Нортона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Певица отметила, что сейчас идет работа над новыми песнями в студии. Альбом будет называться ANTI. Когда именно состоится релиз - Рианна не сказала.

"Нужно немного подождать и вы все увидите", - отметила певица.

Кроме того, Рианна пришла на шоу не одна. Вместе с ней в студии присутствовали: Кейт Бланшетт, Сара Полсон и Хелена Бонем Картер. Актрисы обсуждали их последний фильм - "Восемь подруг Оушена".

Кстати, Рианна со своими звездными коллегами по фильму "8 подруг Оушена Рианна" представила картину в столице Великобритании. Но, несмотря на то, что на красной дорожке были и Сандра Баллок, и Кейт Бланшетт, и Сара Полсон, Рианне удалось привлечь к себе все внимание прессы.

Виной тому золотое платье бренда Poiret с очень откровенным декольте, которое чуть не обнажало грудь Рианны. Асимметричный наряд оттенка металлик она дополнила босоножками и клатчем в тон платья, а также высокой укладкой.