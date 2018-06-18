В Саудовской Аравии рассказали, когда женщинам разрешат водить автомобиль

Женщины из Саудовской Аравии смогут одни на машинах приезжать в соседний Бахрейн с 24 июня, когда разрешение водить автомобили для женщин официально вступит в силу, сообщил посол Саудовской Аравии в Бахрейне Абдалла бен Абдель Малик Аль Шейх, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Саудовские женщины вправе самостоятельно пересекать на своих автомобилях мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном с 24 июня, а бахрейнские женщины со следующего воскресенья могут приезжать на машинах в Саудовскую Аравию и водить по ее территории без сопровождения мужчин", - сказал посол в интервью бахрейнской газете "Ахбар аль-Халидж".

В прошлом году король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, впервые разрешающий женщинам королевства самим водить машины. Указ вступит в силу 24 июня, когда будут закончены приготовления к появлению женщин на дорогах в королевстве.