Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска США

18 июня 2018 22:21

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска, которые станут новой ветвью американской армии. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению президента, космические войска необходимы, чтобы защищать Соединенные Штаты. Трамп отметил, что американским войскам необходимо обладать военным превосходством в космосе.

Военно-космические силы США станут шестой ветвью американских войск.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az