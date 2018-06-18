Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска США

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска, которые станут новой ветвью американской армии. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению президента, космические войска необходимы, чтобы защищать Соединенные Штаты. Трамп отметил, что американским войскам необходимо обладать военным превосходством в космосе.

Военно-космические силы США станут шестой ветвью американских войск.