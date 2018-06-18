Ирак отказался принимать трех депортированных из Финляндии беженцев

Ирак отказался принимать трех своих граждан, которых на прошлой неделе власти Финляндии депортировали из страны, мотивируя отказ тем, что у прибывших отсутствовали паспорта и люди заявили в устной форме, что прибыли в страну по принуждению, рассказала в понедельник гостелерадиокомпании YLE активистка организации по оказанию помощи беженцам "Право жить" Ясмин Юсуф, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иракская полиция отказалась принять их, потому что они сообщили, что приехали в страну не добровольно и у них не было паспортов", - поделилась Юсуф.

Полиция Финляндии подтвердила данные сведения, отказавшись от дальнейших комментариев.

Подобный опыт у властей Финляндии возник впервые. Ранее беженец, которому было отказано в предоставлении убежища, либо покидал страну самостоятельно, либо подлежал депортации. В том числе были депортированы в Ирак те граждане, у которых отсутствовали документы.

Финляндия безуспешно на протяжении последних лет пытается заключить с Ираком соглашение о реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан). Только за последнее время, по данным YLE, добровольно вернулись в Ирак из Финляндии около 1 тысячи человек, 154 были депортированы принудительно, около 1,7 тысячи иракцев ожидают решения властей Финляндии о предоставлении убежища.

В Финляндию в 2015 году приехало около 32 тысяч просителей убежища.