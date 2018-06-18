Израиль нанес авиаудар по Газе в ответ на запуск горящих шаров

Израильская авиация атаковала в секторе Газа объект инфраструктуры движения ХАМАС в ответ на горящие воздушные шары, которые запустили палестинцы в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал инфраструктуру террористического движения ХАМАС на юге сектора Газа после того как поблизости группа террористов запустила зажигательные воздушные шары", - говорится в пресс-релизе.

Новая угроза в виде шаров и змеев с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

Израильтяне приспособили беспилотники для перехвата палестинских летательных аппаратов, регулярно открывают предупредительный огонь по районам их запуска и бомбят различные объекты военизированного крыла ХАМАС. На правящих в секторе Газа исламистов армия возлагает ответственность за все агрессивные действия с территории анклава.