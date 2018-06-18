ВОЗ включила в перечень болезней зависимость от видеоигр
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств, сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Зависимость от видеоигр вошла в одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Оно вступит в силу не ранее 2022 года. Отмечается, что соответствующий диагноз можно ставить в том случае, если из-за игр у человека возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Составители списка подчеркивают, что зависимость может возникнуть как от онлайновых игр, так и от рассчитанных на одиночное прохождение.
В организации считают, что игровая зависимость характеризуется регулярным или периодическим нарушением способности контролировать частоту и длительность игровых сессий, продолжительность потраченного на игры времени, а также неспособность прекратить играть при возникновении "негативных последствий". Если существует зависимость от игр, то человек отдает им приоритет над другими интересами и повседневной деятельностью.
Составители перечня считают, что симптомы игровой зависимости могут как развиваться непрерывно на протяжении длительного времени, так и появляться периодически с некоторой регулярностью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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