Подросток из Австрии попытался украсть фрагмент Колизея в Риме

18 июня 2018 23:00

Молодой человек из Австрии на экскурсии в Риме не заметил присутствия карабинеров, отломал от колоннады Колизея фрагмент и попытался спрятать "драгоценный сувенир" в рюкзак, сообщает Roma Today, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Карабинеры задержали подростка. Он обвиняется в "незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству".

Как пишет издание The Local, пока неизвестно, что будет с подростком. В прошлом другие (взрослые) туристы столкнулись со штрафами в несколько тысяч евро за повреждение Колизея. Кроме того, нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

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