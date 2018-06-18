Подросток из Австрии попытался украсть фрагмент Колизея в Риме
18 июня 2018 23:00 208
Молодой человек из Австрии на экскурсии в Риме не заметил присутствия карабинеров, отломал от колоннады Колизея фрагмент и попытался спрятать "драгоценный сувенир" в рюкзак, сообщает Roma Today, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Карабинеры задержали подростка. Он обвиняется в "незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству".
Как пишет издание The Local, пока неизвестно, что будет с подростком. В прошлом другие (взрослые) туристы столкнулись со штрафами в несколько тысяч евро за повреждение Колизея. Кроме того, нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 июня 23:59 106
В Италии планируют провести перепись цыган
18 июня 23:57 198
Самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе
18 июня 23:44 201
В Китае показали крайне редких новорожденных панд - ВИДЕО
18 июня 23:33 167
Иран до конца чемпионата мира потерял ключевого защитника
18 июня 23:27 255
В квартире защитника «Локомотива» найден труп мужчины
18 июня 23:59
В Италии планируют провести перепись цыган
18 июня 23:57
Самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе
18 июня 23:27
В квартире защитника «Локомотива» найден труп мужчины
18 июня 23:24
Стрельба в Швеции, есть раненые
18 июня 23:18
Bakıda ağac avtomobillərin üzərinə aşıb - VİDEO
18 июня 23:13
На Мадагаскаре разбился самолет, есть жертвы
18 июня 23:06
Бывшего главу МВД Италии приговорили к году тюрьмы
18 июня 22:50
ВОЗ включила в перечень болезней зависимость от видеоигр
18 июня 22:10
В США возросло число незаконных въездов с детьми
18 июня 21:40
Певица Рианна анонсировала свой новый альбом
18 июня 21:30
Неблагодарный Пашинян рискует остаться без союзников
-
18 Июн. 11:10 5 797
-
18 Июн. 12:31 3 453
-
18 Июн. 09:32 3 447
-
18 Июн. 12:15 3 207
-
18 Июн. 08:25 2 838