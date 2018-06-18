На Мадагаскаре разбился самолет, есть жертвы

18 июня 2018 23:13

Пять человек погибли в понедельник в результате крушения небольшого самолета у столицы Мадагаскара Антананариву, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило агентство Reutersсо ссылкой на управление гражданской авиации страны.

По его данным, самолет Piper PA-31, принадлежащиий авиакомпании Madagascar Trans Air, разбился в западных окрестностях города в понедельник утром. На борту воздушного судна находились пять человек, все они погибли.

Причина инцидента пока не установлена.

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