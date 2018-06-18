В квартире защитника «Локомотива» найден труп мужчины

18 июня 2018 23:27

В квартире защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии был найден труп мужчины, сообщает Главное следственное управление следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии следствия, причиной смерти гражданина Грузии стала передозировка наркотиками. По предварительным данным, погибший был другом Кверквелии. Сам футболист в это время отдыхал на Кипре.

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