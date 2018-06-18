Иран до конца чемпионата мира потерял ключевого защитника
18 июня 2018 23:33 160
Защитник сборной Ирана Рузбех Чешми получил травму на тренировке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Повреждение носит мышечный характер. Из-за него Чешми пропустит 4 недели и остаток ЧМ-2018. При этом 24-летний футболист останется в расположении команды. Чешми отыграл 90 минут в победном матче с Марокко.
Напомним, что Иран, несмотря на статус аутсайдера, обыграл Марокко благодаря голу в свои ворота в исполнении Азиза Бухаддуза на последних секундах встречи.
В следующем матче на мундиале Иран сыграет с Испанией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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