Иран до конца чемпионата мира потерял ключевого защитника

Защитник сборной Ирана Рузбех Чешми получил травму на тренировке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Повреждение носит мышечный характер. Из-за него Чешми пропустит 4 недели и остаток ЧМ-2018. При этом 24-летний футболист останется в расположении команды. Чешми отыграл 90 минут в победном матче с Марокко.

Напомним, что Иран, несмотря на статус аутсайдера, обыграл Марокко благодаря голу в свои ворота в исполнении Азиза Бухаддуза на последних секундах встречи.

В следующем матче на мундиале Иран сыграет с Испанией.