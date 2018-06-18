В Китае показали крайне редких новорожденных панд - ВИДЕО

Большие панды, являющиеся символом Всемирного фонда дикой природы, родились в центре по развитию панд в Чэнду, сообщает New China TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Детеныши самки Аили - третья пара панд, родившихся в центре в этом году. Как и предыдущее пополнение, они сначала будут находиться под присмотром врачей, а затем, когда окрепнут, смогут остаться с мамой.

Большая панда - уязвимый вид, до 2016 считающийся исчезающим. Ученые считают, что в дикой природе обитают около двух тысяч особой.

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