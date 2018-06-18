Стрельба в Швеции, есть раненые

18 июня 2018 23:24

Четыре человека были ранены в понедельник в результате инцидента со стрельбой в шведском городе Мальмё. Об этом говорится в сообщении полиции,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Дротнингаттан в Мальмё, - говорится в сообщении. - Четыре человека были ранены. О состоянии пострадавших данных нет".

На месте происшествия ведутся следственные действия. О возможном подозреваемом также не сообщается.

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