Самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе

Самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Mirror, команда направлялась в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая.

У самолета загорелся двигатель. Несмотря на возгорание, национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону.