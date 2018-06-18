Самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе
18 июня 2018 23:57 184
Самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации The Mirror, команда направлялась в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая.
У самолета загорелся двигатель. Несмотря на возгорание, национальная команда Саудовской Аравии успешно приземлилась в аэропорту Ростова-на-Дону.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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