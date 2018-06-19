ЧМ-2018: Сборная Англии сыграла с командой Туниса

Сборная Англии обыграла команду Туниса в матче группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы G, прошедшая в понедельник в Волгограде, завершилась со счетом 2:1. У команды Англии два мяча забил Харри Кейн (11-я минута и 90+1), в составе сборной Туниса отличился Фертани Сасси (35, пенальти).