Нападение на военный конвой в Турции: есть раненые
19 июня 2018 06:54 300
Согласно полученной информации, шесть солдат были ранены в результате минометного нападения на военный конвой, организованный террористами в селе Кёпрюлу в округе Чукурджа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Раненые солдаты были доставлены в больницы Хаккари и Чукурджа для лечения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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