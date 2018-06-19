Нападение на военный конвой в Турции: есть раненые

19 июня 2018 06:54

Согласно полученной информации, шесть солдат были ранены в результате минометного нападения на военный конвой, организованный террористами в селе Кёпрюлу в округе Чукурджа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Раненые солдаты были доставлены в больницы Хаккари и Чукурджа для лечения.

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