Нападение на военный конвой в Турции: есть раненые

Согласно полученной информации, шесть солдат были ранены в результате минометного нападения на военный конвой, организованный террористами в селе Кёпрюлу в округе Чукурджа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Раненые солдаты были доставлены в больницы Хаккари и Чукурджа для лечения.