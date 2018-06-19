В США застрелили рэпера XXXTentacion
19 июня 2018 07:02 226
Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57. "Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался", - говорится в заявлении.
По данным TMZ, к автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. Свидетели сообщили, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя.
Также сообщается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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