В США застрелили рэпера XXXTentacion

Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57. "Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался", - говорится в заявлении.

По данным TMZ, к автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. Свидетели сообщили, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя.

Также сообщается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.