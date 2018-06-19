Конгресс США решил наказать Турцию за покупку российских С-400

Сенат США в понедельник принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает введение санкций в отношении Турции в случае закупки той российских зенитно-ракетных комплексов C-400, следует из текста законопроекта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если Турецкая Республика закупит системы противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации, такая закупка будет представлять собой крупную сделку, подпадающую под раздел 231 (а) Закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года, и президент должен будет добросовестно применить этот Закон путем введения и применения санкций... в отношении любого физического или юридического лица, которое будет причастно к такой крупной сделке", - сказано в документе.

Этот проект оборонного бюджета - один из двух, которые сейчас находятся на рассмотрении американских законодателей. Второй проект инициирован нижней палатой и уже утвержден ею. Два законопроекта впоследствии будут сведены в один, который и будет вынесен на окончательное голосование.

В тексте варианта бюджета нижней палаты также упоминается С-400, однако там речь идет не о санкциях, а о зависимости поставок Турции американских вооружений от закупки российский системы.