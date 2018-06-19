Принятый проект американского бюджета исключает Турцию из программы F-35

Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства республики Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты", - сказано в проекте.

Кроме того, в тексте содержится запрет на передачу Турции права на истребители F-35.

Поводом для этого в том числе названо намерение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также попытки расширить отношения с Россией, что, по мнению американских законодателей, подрывает безопасность НАТО.

Среди причин намерения отказать Турции в разработке истребителя названо также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.

Этот проект оборонного бюджета - один из двух, которые сейчас находятся на рассмотрении американских законодателей. Второй проект инициирован нижней палатой и уже утвержден ею. Два законопроекта впоследствии будут сведены в один, который и будет вынесен на окончательное голосование.

В проекте нижней палаты поставки F-35 и других вооружений Турции увязаны с ее намерением закупить С-400.

Турция участвует в проекте наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить 100 истребителей. Поставки должны были начаться в 2018 году.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.