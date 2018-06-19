В Израиле украинец убил молдаванина за слово "хохол"

В Израиле мигранту из Украины Дмитрию Тикляну предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве гражданина Молдавии Алексея Гунты, сообщает издание "Вести Израиль", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел утром 26 мая возле ночного бара на улице Гутман в городе Петах-Тикве, где молдаванина Алексея Гунту обнаружили лежащим на тротуаре у входа в бар в бессознательном состоянии. Скорая помощь доставила пострадавшего в городскую больницу, где тот скончался спустя пару дней.

В обвинительном заключении, оглашенном в воскресенье, утверждается, что поводом для конфликта стало слово "хохол", произнесенное Гунтой в адрес Тикляна. В ответ обвиняемый начал избивать обидчика. Попытки прохожих разнять мужчин не увенчались успехом. Один из ударов оказался настолько сильным, что Гунта упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что украинца обвиняют не только в непредумышленном убийстве, но и в попытке помешать следствию из-за разговоров со свидетелями, в которых Тиклян просил их не давать против него показаний.

Дмитрий Тиклян проживает в Израиле с февраля 2018 года, зарабатывает на жизнь ремонтными работами и считает себя беженцем.