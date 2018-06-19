Китай обвинил США в развязывании торговой войны

Развязывание США торговой войны, нарушение рыночных правил наносят ущерб интересам не только обеих стран, но и всему миру, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на угрозы Вашингтона ввести новые пошлины на китайские товары, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении сообщил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

"Развязывание торговой войны американской стороной, нарушение правил рынка не соответствуют тенденциям современного мира, наносят ущерб интересам, народам и компаниям двух стран, причиняют ущерб интересам всего мира", - говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства Китая.