Самолет вынужденно кружил над аэропортом из-за попавшей в стекло птицы

Птица попала в лобовое стекло Boeing 737-800, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, и борт был вынужден несколько часов кружить над городом, вырабатывая топливо. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, передает Day.Az.

По ее словам, Boeing авиакомпании Глобус должен был вылететь в пункт назначения из аэропорта Толмачева в 23.20 (20.20 по бакинскому времени).

"При наборе высоты птица попала в лобовое стекло и было принято решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 147 пассажиров. Судно кружило, вырабатывая топливо, и в 02.53 местного времени благополучно приземлилось в Толмачево. В 04.57 пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдении правила безопасности полетов.

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