Самолет вынужденно кружил над аэропортом из-за попавшей в стекло птицы
Птица попала в лобовое стекло Boeing 737-800, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, и борт был вынужден несколько часов кружить над городом, вырабатывая топливо. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, передает Day.Az.
По ее словам, Boeing авиакомпании Глобус должен был вылететь в пункт назначения из аэропорта Толмачева в 23.20 (20.20 по бакинскому времени).
"При наборе высоты птица попала в лобовое стекло и было принято решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 147 пассажиров. Судно кружило, вырабатывая топливо, и в 02.53 местного времени благополучно приземлилось в Толмачево. В 04.57 пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдении правила безопасности полетов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Июн. 11:10 7 430
-
18 Июн. 12:31 4 949
-
18 Июн. 12:15 4 237
-
18 Июн. 12:03 3 005
-
18 Июн. 15:50 2 754