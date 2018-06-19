В России медведь терзал дрессировщика на глазах у толпы - ВИДЕО

В российском городе Ольховка, что в Волгоградской области, в цирке-шапито медведь неожиданно вышел из-под контроля и набросился на дрессировщика, однако тот отделался, похоже, лишь сильным испугом, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

В начале номера медведя заставили съехать на доске с горки, стоя на двух лапах. Однако дальше ему что-то не понравилось и он взбесился. Дрессировщик пытался убегать от животного, но тщетно - медведь повалил мужчину на пол и начал терзать. На видео не видно, смог ли укусить медведь, так как после стычки дрессировщик довольно живо поднялся и сам смог покинуть арену цирка.

Во время инцидента ведущий в микрофон говорил, чтоб никто не выбегал, вероятно, чтоб не провоцировать зверя. Дети кричали, а кто-то из взрослых пытался увести ребенка. Другие два работника цирка били медведя палками, чтоб тот прекратил терзать дрессировщика. В итоге, когда все закончилось, животное, как ни в чем не бывало успокоилось и спокойно находилось рядом с людьми.

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