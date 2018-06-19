Турция ответила США на запрет поставок истребителей F-35

19 июня 2018 12:37

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдет альтернативы в связи с решением сената США о прекращении ее участия в программе производства F-35. Об этом во вторник сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы. Такие действия со стороны сената США вызывают сожаление, они противоречат духу стратегического партнерства", - сказал Йылдырым.

Отметим, что накануне сенат США принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, в котором предусматривается прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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