Известный армянский мафиози похитил человека

Криминальный авторитет по кличке Встречи Апер обвиняется в похищении и избиении человека.

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по факту похищения и избиения человека со стороны известного криминального авторитета А.В. Об этом сообщает пресс-служба ССС, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

А.В. вошел в предварительный сговор с группой лиц, чтобы "наказать" гражданина Г.О., с которым у него был конфликт.

Указанная группа при непосредственном участии самого А.В. 17 июля 2017 года в столичном квартале Норагавит похитили Г.Г. и доставили в одну из квартир на территории Еревана, где его избивали и угрожали оружием.

Под угрозой смерти А.В. потребовал от Г.Г. покинуть территорию Армении. В тот же день пострадавший уехал из страны, вернувшись только в апреле 2018 года.

В рамках уголовного дела А.В. привлечен в качестве обвиняемого. В качестве меры пресечения в его отношении выбран арест, и он объявлен в розыск. Предварительное следствие продолжается.

По сведениям газеты "Айкакан жаманак", обвиняемый А.В. - криминальный авторитет Арам Варданян по кличке Встречи Апер.