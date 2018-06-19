В США застрелили еще одного рэпера

В американском Питтсбурге убили рэпера Трейвона Смарта, известного под псевдонимом Jimmy Wopo. Об этом сообщает CBS Pittsburgh, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным канала, автомобиль Смарта обстреляли из проезжающей мимо машины. Музыканта и еще одного человека доставили в больницу, где рэпер скончался.

Менеджер 21-летнего исполнителя подтвердил в Facebook информацию о его гибели. "Я потерял брата сегодня, и это самое худшее ощущение на свете. Ему было суждено величие, он хотел всего наилучшего для своих друзей, семьи и сообщества", - написал он.

Накануне во Флориде был убит рэпер XXXTentacion (настоящее имя - Джасей Дуэйн Онфрой). Преступники выстрелили в него, пока он сидел в машине. Онфрой скончался в больнице.