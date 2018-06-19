Турист попытался погладить льва и чуть не лишился руки - ВИДЕО

Турист во время сафари попробовал погладить льва через открытое окно машины. Хищник в ответ зарычал и попытался напасть. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина испугался и чуть не уронил камеру, а затем стал закрывать окно.

"Это было очень глупо, - сказал рейнджер сафари-парка Наас Смит. - У льва достаточно силы, чтобы, схватив человека за руку, вытащить его из машины и разорвать или же запрыгнуть внутрь и расправиться там со всеми".

Наас добавил, что, "когда люди ведут себя так с дикими животными, они получают по заслугам".

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