«Пейзаж» Малевича выставят на торги

Одним из главных лотов на торгах Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма" в Лондоне станет работа Казимира Малевича "Пейзаж". Об этом сообщается на сайте аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что произведение, которое датируется 1911 годом, оценивают в £7-10 млн ($9-13 млн).

Картину выставили на торги после того, как "Супрематическая композиция" художника была продана за $85,8 млн на нью-йоркской неделе искусства ХХ века.

Ранее сообщалось, что Государственному Русскому музею подарили более 160 работ Малевича.