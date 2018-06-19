«Пейзаж» Малевича выставят на торги
19 июня 2018 14:47 153
Одним из главных лотов на торгах Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма" в Лондоне станет работа Казимира Малевича "Пейзаж". Об этом сообщается на сайте аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что произведение, которое датируется 1911 годом, оценивают в £7-10 млн ($9-13 млн).
Картину выставили на торги после того, как "Супрематическая композиция" художника была продана за $85,8 млн на нью-йоркской неделе искусства ХХ века.
Ранее сообщалось, что Государственному Русскому музею подарили более 160 работ Малевича.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!