Турист на Гоа расстался с жизнью, встречая рассвет на берегу океана
19 июня 2018 15:04 360
В сети появилась информация об инциденте с летальным исходом, произошедшего в минувшие выходные на побережье Гоа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Группа индийских туристов отправилась на берег, чтобы встретить восход солнца. Люди расположились на камнях и в какой-то момент сильная волна смыла их в воду.
Несколько человек сумели выбраться на берег, а 33-летний мужчина по имени Сасикумар Васан был унесен стихией.
Как сообщают местные СМИ, тело погибшего было извлечено из вод Индийского океана вечером в воскресенье, 17 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!