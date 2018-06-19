Турист на Гоа расстался с жизнью, встречая рассвет на берегу океана

19 июня 2018 15:04

В сети появилась информация об инциденте с летальным исходом, произошедшего в минувшие выходные на побережье Гоа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Группа индийских туристов отправилась на берег, чтобы встретить восход солнца. Люди расположились на камнях и в какой-то момент сильная волна смыла их в воду.

Несколько человек сумели выбраться на берег, а 33-летний мужчина по имени Сасикумар Васан был унесен стихией.

Как сообщают местные СМИ, тело погибшего было извлечено из вод Индийского океана вечером в воскресенье, 17 июня.

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