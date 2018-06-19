Трамп замахнулся на создание космических войск
19 июня 2018 15:28 215
Глава Белого дома США Дональд Трамп и верховный главнокомандующий страны приказал военным создать космические силы, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие государства опережали нас", - пояснил президент.
Он сказал, что поручил Пентагону срочно "начать создание военно-космических сил в качестве шестого вида войск".
Он надеется, что так Америка будет доминировать в космосе. Трамп напомнил, что США всегда были лидером космических технологий.
В своей речи в Национальном космическом совете глава государства пообещал, что американцы опять побывают на Луне.
В России, как известно, есть отдельные Воздушно-космические войска (ВКС).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!