Лидеры ЕС обсудят на саммите 28-29 июня концепцию миграционной реформы

Главы государств и правительств ЕС обсудят концепцию реформы европейской миграционной системы на саммите Евросоюза 28-29 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил ТАСС во вторник европейский дипломатический источник.

"Европейские лидеры обсудят концепцию реформы миграционной системы ЕС, - отметил дипломат. - Речь, в частности, пойдет о мерах по блокированию смены страны пребывания после получения убежища".

Ранее несколько европейских источников сообщали, что лидеры 28 стран ЕС должны обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров приема кандидатов на получение убежище в странах Евросоюза, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в ЕС лиц, которым убежище будет предоставлено.

В правящей коалиции ФРГ в минувшие выходные произошел острый политический кризис из-за проблемы мигрантов, контроля границ Германии и высылки из страны нелегалов, грозящий стране расколом коалиции. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила найти решение на европейском уровне и созвать экстренный саммит по миграции, однако Европейский совет заявил, что не видит смысла в экстренном саммите, когда через 10 дней в Брюсселе пройдет плановая двухдневная встреча европейских лидеров, где тема миграции станет основной.