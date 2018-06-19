Ким Чен Ын встретился в Пекине с Си Цзиньпином
19 июня 2018 15:36 215
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, встреча началась через десять минут после прибытия Ким Чен Ына в Дом народных собраний (парламент). Информация о ее деталях пока не поступала.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о визите Ким Чен Ына, который за последние три месяца посещает страну в третий раз. О первых двух китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!