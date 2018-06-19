Операцию на глаза впервые выполнили с помощью робота

В Оксфордском университете впервые в мире применили робота для хирургической операции на сетчатке человеческого глаза. О достижении сообщает научная статья, опубликованная в журнале Nature Biomedical Engineering командой во главе с Робертом МакЛареном (Robert MacLaren).

Поясним, что робот под названием PRECEYES не является полностью автономным. Он управляется хирургом, фактически представляя собой "усовершенствованные глаза и руки" для медика. Подобное устройство увеличивает точность и стабильность движений "скальпеля", защищая пациента от пресловутого человеческого фактора. Вряд ли нужно объяснять, что микрохирургия глаза требует более чем ювелирной точности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На первом этапе испытаний пациентам проводилась операция по рассечению эпиретинальной мембраны (внутренней ограничивающей мембраны) в районе жёлтого пятна. Напомним, что жёлтое пятно - это центральная часть сетчатки. В основном именно оно обеспечивает нам возможность видеть предметы в тонких деталях, различать цвета и воспринимать яркий свет. Упомянутая эпиретинальная мембрана возникает вследствие заболевания. Её рассечение проводится под общим наркозом.

12 пациентов, нуждающихся в этой операции, были случайным образом поровну распределены между хирургом, использовавшим традиционные методы, и медиком, использующим робота. Учёные оценивали три параметра операции.

Во-первых, было важно, чтобы операция достигла своей цели. С этим врачи успешно справились во всех случаях. Во-вторых, требовалось оценить количество микротравм, нанесённых сетчатке в процессе вмешательства. Этот побочный эффект, к сожалению, практически неизбежен при любых операциях на сетчатке, но необходимо его минимизировать. Исследователи не нашли статистически значимых различий в количестве повреждений. Наконец, оценивалось время операции. Тут нововведение пока проигрывает традиционным методам: 4 минуты 55 секунд против 1 минуты 20 секунд. Впрочем, это может быть результатом того, что навыки работы в паре с роботом у медиков ещё не отработаны до автоматизма.

"Это огромный шаг вперёд для тонкой и технически сложной операции, который со временем должен значительно улучшить качество и безопасность такого рода операций. Испытание также показало, что у робота есть большой потенциал для расширения границ того, чего мы в настоящее время можем достичь", - заявляет МакЛарен в пресс-релизе исследования.

На втором этапе робот использовался, чтобы ввести под сетчатку трём пациентам тонкую иглу и сделать инъекцию. Больным вводился препарат, останавливающий кровотечение, угрожавшее зрению. Эта фаза тестирования также прошла успешно.

"Следующим шагом будет использование роботизированного хирургического устройства для точного и минимально травматичного применения генной терапии, которое станет ещё одним первым в своём роде достижением", - обещает МакЛарен.

Тестирование этого подхода начнётся в начале 2019 года.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о первых испытаниях российского робота-хирурга и роботе, который самостоятельно берёт образцы крови и проводит её анализ.