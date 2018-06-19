Иран не будет вести переговоры с Дональдом Трампом

Официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Багер Нобахт заявил, что Исламская Республика не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом во вторник сообщает агентство Fars.

"Мы никогда не ведем переговоры по вопросам национальной безопасности, при этом диалог остается одним из инструментов нашей политики. Однако нет никакой логики в переговорах с таким человеком (Дональдом Трампом)", - сказал Нобахт. Заявление представителя правительства было сделано в ответ на письмо с просьбой начать переговоры с США по ряду вопросов, которое написал руководству страны ряд иранских политиков реформаторского толка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ядерная сделка была заключена в результате переговоров, и тот, кто нарушил прежние обязательства, не заслуживает доверия", - отметил политик. Он добавил, что "теперь нет оснований для диалога с таким человеком, но в то же время Иран ведет переговоры с европейскими странами".

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.