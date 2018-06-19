Первым футболистом, удаленным на чемпионате мира, стал колумбиец Карлос Санчес

19 июня 2018 16:59

Первая атака японцев привела к голу. Нападающий Юя Осака обыграл двух защитников сборной Колумбии и вышел один на один с вратарем. Давид Оспина отбил удар, но мяч оказался у японского футболиста, который пробил по воротам. Защитник Карлос Санчес рукой остановил мяч, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Словенский судья Дамир Скомина назначил пенальти и удалил Санчеса с поля. Это удаление стало первым на чемпионате мира. Колумбийцы остались в меньшинстве. Опытнейший Синдзи Кагава реализовал пенальти. Сборная Японии вышла вперед.




 

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