Первым футболистом, удаленным на чемпионате мира, стал колумбиец Карлос Санчес

Первая атака японцев привела к голу. Нападающий Юя Осака обыграл двух защитников сборной Колумбии и вышел один на один с вратарем. Давид Оспина отбил удар, но мяч оказался у японского футболиста, который пробил по воротам. Защитник Карлос Санчес рукой остановил мяч, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Словенский судья Дамир Скомина назначил пенальти и удалил Санчеса с поля. Это удаление стало первым на чемпионате мира. Колумбийцы остались в меньшинстве. Опытнейший Синдзи Кагава реализовал пенальти. Сборная Японии вышла вперед.







