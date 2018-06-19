Де Мистура: РФ, Иран и Турция приблизились к согласию по конституционному комитету

Россия, Иран и Турция на встрече в Женеве приблизились к согласию по составу сирийского конституционного комитета. Об этом заявил во вторник спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи был проведен конструктивный и обстоятельный обмен мнениями по вопросам создания и функционирования конституционного комитета, - сказал эмиссар. - Начинает формироваться определенная общая почва".

Де Мистура информировал, что приглашает страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) "вновь собраться через несколько недель в Женеве, чтобы добиться большего понимания".

Консультации стран-гарантов с де Мистурой продолжались во вторник более двух часов. Эмиссар оценил заседание как очень полезное и продуктивное. Беседе со спецпосланником предшествовала отдельная встреча России, Ирана и Турции.