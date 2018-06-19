Макрон потребовал от школьника называть его господином

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал школьника за слишком фамильярное обращение к нему.

Макрон поучаствовал в церемонии, посвященной 78-летию речи Шарля де Голля, после которой был дан старт движению Сопротивления во Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

В ходе мероприятия один из тинейджеров обратился к президенту со словами: "Как дела, Ману?". Макрон незамедлительно преподал ему урок.

"Ты находишься на официальной церемонии и должен вести себя соответственно. Можешь валять дурака, но сегодня, когда мы поем "Марсельезу" и "Песню партизан", ты должен звать меня только "господин президент" или "сэр", - сказал французский президент.

После этого Макрон продолжил здороваться с присутствующими.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС.