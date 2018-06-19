Посланник ООН покинул Йемен, не достигнув результатов на встрече с хуситами

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс покинул во вторник йеменскую столицу Сану, не достигнув результатов в переговорах по решению кризиса в йеменском порту Ходейда на Красном море, сообщает дипломатический источник в Сане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее дипломатический источник сообщил, что Гриффитс прибыл в Сану, контролируемую повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", чтобы провести переговоры с руководством этого движения, Высшего политического совета и правительства национального спасения, сформированных в Сане.

"Посланник ООН покинул Сану, не достигнув никакого прогресса в вопросе эскалации в провинции Ходейда на западе Йемена и избавления города от боевых действий в свете того, что боевики "Ансар Алла" настаивают на сохранении войск в городе", - заявил источник.

Гриффитс ранее в Twitter призвал стороны избежать обострения ситуации в Ходейде и заявил, что ООН контактирует с участниками конфликта, чтобы избежать дальнейшей эскалации.