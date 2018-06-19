В Британии столетнюю черепаху нашли спустя неделю после побега

В Великобритании неделю искали сбежавшую черепаху возрастом 100 лет и нашли в полутора километрах от дома, сообщает The Mirror.

Черепаху на загородной дороге едва не переехал автомобиль, но водитель успел ее заметить и подобрал. Сообщается, что животное передвигалось со скоростью примерно 10 м/ч и от дома ее отделяло лишь 1,6 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, черепаху вернули хозяевам - супругам Фелпсам, которые даже успели разместить в газете объявление о ее пропаже и привлечь к поискам соседей.

Как оказалось, беглеца зовут Фред, и он живет во дворе у Фелпсов уже более 30 лет, но никогда не покидал его пределы.

"Я и не знаю, как отблагодарить спасителя Фреда. Я не мог спать по ночам с тех пор, как Фред исчез", - рассказал Терри Фелпс.

Ранее сообщалось о черепахе, которая прошла 6 км и попала на подмосковную таможню.