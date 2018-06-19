Елизавета II в седьмой раз стала прабабушкой
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила вторую дочь, сообщает Reuters.
Для королевы новорожденная девочка стала уже седьмым правнуком, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Девочка родилась в воскресенье, 17 июня, в больнице Страуда в Западной Англии. Вес новорожденной составил 4,2 кг. Имя, как сообщили в королевском дворце, будет объявлено позднее в установленном порядке.
Королева, ее муж принц Филипп и мать Зары принцесса Анна выразили радость в связи с рождением нового члена королевской семьи, которая оказалась 19-ой в очереди на трон.
Отцом ребенка стал бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл, чемпион мира 2003 года по регби в составе английской сборной. Зара Тиндолл, в свою очередь, на Олимпийских играх - 2012 в Лондоне выиграла серебро в конном спорте.