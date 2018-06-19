Елизавета II в седьмой раз стала прабабушкой

19 июня 2018 18:20

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила вторую дочь, сообщает Reuters.

Для королевы новорожденная девочка стала уже седьмым правнуком, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девочка родилась в воскресенье, 17 июня, в больнице Страуда в Западной Англии. Вес новорожденной составил 4,2 кг. Имя, как сообщили в королевском дворце, будет объявлено позднее в установленном порядке.

Королева, ее муж принц Филипп и мать Зары принцесса Анна выразили радость в связи с рождением нового члена королевской семьи, которая оказалась 19-ой в очереди на трон.

Отцом ребенка стал бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл, чемпион мира 2003 года по регби в составе английской сборной. Зара Тиндолл, в свою очередь, на Олимпийских играх - 2012 в Лондоне выиграла серебро в конном спорте.

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