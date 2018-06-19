Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»
19 июня 2018 18:20 167
Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза Украины". Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В компании отметили, что заморозка активов необходима для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате $2,6 млрд.
Как стало известно, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов, расположенных в Англии или Уэльсе.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украина" подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!