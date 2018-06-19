Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству "Нафтогаза Украины". Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании отметили, что заморозка активов необходима для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате $2,6 млрд.

Как стало известно, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов, расположенных в Англии или Уэльсе.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украина" подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома".