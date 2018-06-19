Россия введет дополнительные пошлины на товары из США

Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передали в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", - сказал Орешкин.

При этом в ведомстве не уточнили, на какие именно товары будут введены дополнительные пошлины.