В Турции двое военных погибли при взрыве, устроенном РПК

Двое военнослужащих погибли и трое получили ранения в провинции Ширнак на юго-востоке Турции в результате взрыва, устроенного членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в полученном во вторник сообщении генштаба ВС Турции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Девятнадцатого июня в окрестностях города Ширнак при взрыве самодельного устройства, заложенного членами сепаратистской террористической организации (РПК), погибли двое и ранены трое наших боевых товарищей", - отмечается в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1000 военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.