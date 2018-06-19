Иран объявил о создании штаба по противоборству пропаганде США

Правительство Ирана заявило о создании штаба по противоборству пропаганде США. Об этом сообщает ISNA.

По данным агентства, в штаб войдут президент Ирана Хасан Роухани, председатель парламента страны Али Лариджани, руководитель судебной власти Садег Ардешир Амоли Лариджани и представители государственных СМИ. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, власти Ирана приняли решение о создании штаба из-за "активизации американского давления и пропаганды".

Ранее сообщалось, что Роухани раскритиковал США за попытки навязать политику другим странам.