Трамп призвал конгресс менять миграционное законодательство

19 июня 2018 18:50

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс менять миграционное законодательство. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас самое время конгрессу поменять нелепое и устаревшее миграционное законодательство. Сделайте это и помните, что у нас должна быть сильная безопасность на границе", - написал Трамп.

Он добавил, что в США должны всегда задерживать тех, кто попадает в страну нелегально.

"Если у вас нет границ - у вас не страны!" - отметил американский президент.

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