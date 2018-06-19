Президент США Дональд Трамп призвал конгресс менять миграционное законодательство. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас самое время конгрессу поменять нелепое и устаревшее миграционное законодательство. Сделайте это и помните, что у нас должна быть сильная безопасность на границе", - написал Трамп.

Он добавил, что в США должны всегда задерживать тех, кто попадает в страну нелегально.

"Если у вас нет границ - у вас не страны!" - отметил американский президент.