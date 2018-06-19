Guardian: Столтенберг предупредил о плохом будущем для НАТО

Дональда Трампа в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связана с миграционным кризисом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генсек НАТО признал, что "политические грозовые тучи" ложатся тяжелым бременем на отношения между членами организации. В материале отмечается, что разногласия сохраняются по вопросам торговых отношений, изменения климата и иранской ядерной сделке.

"Эти разногласия реальны, и они не исчезнут в одночасье", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также считает, что США и их союзники должны подняться над текущими разногласиями и признать необходимость единства в опасной точке мировой истории. Держаться вместе - это тот путь, отметил генсек НАТО, который всегда будет вести в правильном направлении.