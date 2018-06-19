Меркель пообещала поддержать планы о бюджете еврозоны

Договоренности между Парижем и Берлином о будущем еврозоны получат поддержку в Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам двухсторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись во вторник на полях германо-французских межправконсультаций в замке Мезеберг, пишет РИА Новости.

"Все, о чем мы сегодня договорились, получит поддержку. Это обсуждалось как в рамках коалиции, так и с парламентариями - направление, необходимость, так что я настроена очень оптимистично", - сказала Меркель, добавив, что "у нас есть предложения по будущему еврозоны, и это хорошие вещи".

"Я считаю, что мы нашли хорошее решение, мы выступаем за бюджет еврозоны... Речь идет о том, что ESM будет развиваться в направлении европейского валютного фонда, что мы введем дополнительный инструмент для стабилизации краткосрочных нестабильных ситуаций и проблем с ликвидностью отдельных государств-членов", - заявила канцлер. Она добавила, что "мы выступаем за то, что бюджет еврозоны должен быть использован для усиления инвестиций в экономику государств-членов".

Ранее в Германии разгорелся правительственный кризис по вопросу миграционной политики. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) со главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером выступает за ограничение въезда в страну для беженцев в одностороннем порядке, если общеевропейского решения не удастся достичь.

Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений, даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня, нет.