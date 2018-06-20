Взрыв в лондонском метро - ПОДРОБНОСТИ
Взрыв небольшой силы произошел на станции лондонского метрополитена Southgate на севере британской столицы. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в Twitter Скотленд-Ярда.
Согласно данным полиции, инцидент произошел около 19:03 по местному времени (21:03 мск). В настоящий момент стражи порядка пытаются установить, в результате чего произошел взрыв.
Скотленд-Ярд заявил, что "данными о каких-либо серьезных ранениях", полученных в результате инцидента, не располагает. В свою очередь британская транспортная полиция сообщила в Twitter, что "на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей".
В связи с инцидентом станция метро, расположенная на линии "Пикадилли", была закрыта.
Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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