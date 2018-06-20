США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник объявили о том, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Хейли.

По ее словам, призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышаны и решение о выходе из Совета было принято после того, как США "не увидели никакого прогресса". "Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - продолжила американский постпред.

По словам Хейли, решение не было принято легкомысленно. "Когда 17 месяцев назад сменилась администрация, нам были хорошо известны огромные недостатки Совета по правам человека. Мы могли бы немедленно выйти. Но мы этого не сделали. Вместо этого мы добросовестно пытались решить проблемы"- подчеркнула она.

Хейли заявила, что Совет ООН по правам человека "является защитником нарушителей прав человека и помойной ямой политической предвзятости", поэтому США не могут доверять ему.

"Когда так называемый Совет по правам человека не может заставить себя бороться с массовыми нарушениями в Венесуэле и Иране и приветствует Демократическую Республику Конго в качестве нового члена, то Совет перестает быть достойным своего имени", - продолжила американский постпред при ООН.

Хейли также обвинила Совет в "нескончаемой враждебности по отношению к Израилю".

Дипломат отметила, что США продолжат поддерживать права человека за пределами Совета и рассмотрят возможность вернуться в него в будущем, если будут проведены необходимые реформы..

В мае этого года на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве была принята резолюция с призывом провести международное расследование действий израильских военных против участников массовых протестов в Газе, которые начались 30 марта 2018 года. Представитель Израиля назвала эту резолюцию политически мотивированной. США проголосовали против.